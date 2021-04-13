القروض المصرفية الجديدة في الصين تسجل مستوى قياسيا في الربع الأول من 2021

القروض المصرفية الجديدة في الصين تسجل مستوى قياسيا في الربع الأول من 2021

الصين – ارتفع الطلب على القروض في الصين بأكثر من المتوقع في مارس الماضي، بفعل الطلب القوي من الشركات والأسر، فيما يسلك البنك المركزي مسارا حذرا بين دعم الاقتصاد، واحتواء مخاطر الدين.

وحسب بيانات نشرها “بنك الشعب” الصيني امس قدمت البنوك الصينية قروضا جديدة بالعملة المحلية قيمتها 2.73 تريليون يوان (416.62 مليار دولار) في مارس الماضي، ارتفاعا من 1.36 تريليون يوان في فبراير المنصرم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.45 تريليون يوان.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن ذلك “دفع الإقراض المصرفي في الربع الأول إلى مستوى قياسي مرتفع عند 7.67 تريليون يوان، محطما المستوى القياسي السابق البالغ 7.1 تريليون يوان المسجل في الربع الأول من 2020”.

المصدر: “رويترز”

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