إسبانيا – أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” رسميا امس مواعيد مباريات الجولتين الـ35، والـ36 من دوري الدرجة الأولى المحلي للموسم الجاري.

ووفقا للحساب الرسمي لرابطة “لا ليجا” عبر “تويتر”، فإن برشلونة سيواجه ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب “كامب نو”، يوم السبت 8 مايو المقبل، في الساعة 6:15 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الليغا.

ويحل برشلونة، ضيفا على ليفانتي يوم الثلاثاء 11 مايو، في تمام الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة، في إطار مباريات الجولة الـ36 من الدوري.

أما ريال مدريد فسيستضيف إشبيلية يوم الأحد 9 مايو القادم، في تمام الساعة (22:00) بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ35، ثم سيحل ضيفا على غرناطة، يوم الخميس 13 مايو، في تمام الساعة (23:00) بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الليغا.

المصدر: وكالات

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