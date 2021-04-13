العراق – كشف رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، تفاصيل إحباط مخطط إرهابي في الإقليم، حيك في مخيم الهول للاجئين في سوريا.

وقال بارزاني في بيان صحفي: “بعد عملية أمنية دامت أشهرا، تمكنت قواتنا من إحباط مخطط إرهابي في محافظة أربيل، حيث وضع المخطط في سوريا ووجهت الأوامر بتنفيذه لمجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، اعتقلت وتخضع للتحقيقات حاليا”.

وأضاف: “وفق المعلومات التي وردت إلينا فإن تنظيم داعش وضع الخطة في مخيم الهول بسوريا وهذا أمر مقلق، ويظهر أن داعش ما يزال يملك القدرات لعبور الحدود بشكل غير قانوني”.

ودعا بارزاني قوات التحالف الدولي وشركاء الإقليم إلى أخذ التهديدات والمخاطر على السلام والاستقرار في إقليم كردستان على محمل الجد.

ووجه رسالة إلى مواطني الإقليم: “أطمئن شعب كردستان وأولئك الذين يقومون بزيارة كردستان بأنهم محميون والقوات الأمنية تعمل بشكل متواصل لحماية كل الطبقات والشرائح الاجتماعية وكافة المكونات في كردستان من الإرهاب والعنف”.

وأشاد بارزاني بعمل المؤسسات الأمنية في الإقليم وقال إن “نشاطهم والتزامهم وتفانيهم في عملهم هو السبب الرئيسي في أن اقليم كردستان بات من أكثر المناطق أمانا واستقرارا في الشرق الاوسط.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares