ليبيا – أكد عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور أن اللجنة ستبدأ في فرز ملفات المترشحين خلال هذا الأسبوع بعد إغلاق باب الترشح.

بالكور أشار في تصريح لصحيفة القدس العربي تابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب متمسك بتسيير اختيار المناصب السيادية حسب ما هو منصوص في الاتفاق السياسي ومخرجات بوزنيقة، مؤكدًا أن اجتماع فرز المتقدمين للمناصب سيعقد خلال هذا الأسبوع، في مدينة يتوافق عليها أعضاء اللجنة.

وأضاف بالكور أن الغالبية تتجه لأن يكون الاجتماع في مدينة طبرق، بسبب تواجد أعضاء في اللجنة من الجنوب والشرق، فيما سيقوم مجلس النواب بإحالة ملفات 7 مترشحين إلى مجلس الدولة الاستشاري، ليتم اختيار متقلدي هذه المناصب عبر التوافق.

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