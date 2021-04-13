مصر – تعيش مصر على وقع أزمة جديدة بين قطبي الكرة في قطاع الشباب، الزمالك والأهلي، بسبب دوري الجمهورية المصري للشباب مواليد 1999.

وكان الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري للشباب، برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام الأهلي صاحب المركز الثاني، قبل المباراة الأخيرة في الموسم، والتي جمعت بين الفريقين على ملعب النادي الأحمر يوم الأحد الماضي.

ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة المصيرية بينهما، ليتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 15 نقطة لكل منهما، ليقوم كل فريق بالاحتفال باللقب بعد نهاية مواجهتهما.

واحتفل الزمالك باللقب، لتفوقه في نسبه الأهداف على غريمه الأهلي، حيث سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 7، في الوقت الذي سجل فيه لاعبو الأهلي 11 هدفا واستقبلوا 6.

في المقابل، احتفل الأهلي باللقب بداعي أنه صاحب الأفضلية في المواجهات المباشرة، حيث كانت مباراة الأحد الماضي هي الوحيدة بين الفريقين هذا الموسم، بحكم أن مباريات دوري الجمهورية للشباب تقام من جولة واحدة (ذهاب).

ولحل هذه الأزمة، قرر اتحاد الكرة المصري في وقت لاحق، إقامة مباراة فاصلة بين القطبين يوم 20 أبريل الجاري، لتحديد بطل دوري الجمهورية.

المصدر: وكالات

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