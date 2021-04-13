البرازيل – تحدث أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه امس عن كواليس علاقته بالأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، مشيرا إلى أنهما دائما ما كانا يمزحان حول “من كان الأفضل بينهما”.

وقال بيليه (80 عاما) خلال مقابلة مع قناة “راي 3” الإيطالية: “كنا نلتقي في بعض الأحيان، وعلى الرغم من أنه لم تجمعنا علاقة وثيقة إلا أننا كنا نمزح سويا”.

وأضاف “قال لي مرة، احذر لأنهم يقولون إنني أفضل منك، وأنا أخبرته، من الممكن أن تكون أفضل ولكنني أحرز أهدافا بالقدم اليمنى واليسرى وبالرأس وأنت لا يمكنك، وضحكنا كثيرا”.

وتابع: “دائما ما كنا نمزح بشأن من كان الأفضل ولكننا جميعا واحد أمام الرب”.

وكشف أسطورة البرازيل، واللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم 3 مرات، عن أصل تسميته باسم “بيليه” مؤكدا أنه لم يكن يحب هذا الاسم وهو صغير.

وقال بيليه بهذه الصدد: “اسمي هو إديسون والجميع كانوا يلقبوني بيليه. لم يعجبني الاسم لأنني كنت محبا ومشجعا للمخترع الأمريكي إديسون”.

يذكر قائد ومدرب منتخب الأرجنتين سابقا، دييغو أرماندو مارادونا، بطل مونديال 1986، توفي في 25 نوفمبر 2020، عن عمر ناهز 60 عاما إثر قلبية.

المصدر: وكالات

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