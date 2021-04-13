الجزائر – هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مواطنيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وطالب بمضاعفة اليقظة والحذر، والالتزام بالبروتوكول الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال تبون في كلمته: “الحمد لله الذي منّ علينا هذا العام بتخفيف وطأة الوباء وأصبحنا نعيش وضعا مستقرا، فضلا من الله ثم بجهود أفراد السلك الطبي وشبه الطبي ووعي المواطنات والمواطنين، مما سمح بفتح أبواب المساجد للمصلين خاصة لأداء صلاة التراويح التي حرمنا من أدائها العام الماضي بسبب انتشار واسع للوباء”.

وأضاف: “أذكر أخواتي المواطنات وإخواني المواطنين بضرورة مضاعفة اليقظة والحذر واحترام إجراءات البروتوكول الصحي في كل الفضاءات العمومية”.

كما ترحم على أرواح ضحايا وباء كورونا وتمنى الشفاء للمصابين.

ودعا أيضا إلى اغتنام شهر رمضان للتقرب من الله وتقوية أواصر التضامن والأخوة اعتزازا بقيم الدين الإسلامي الحنيف والابتعاد عن الاستهلاك المفرط والتبذير.

وكانت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية بالجزائر قد أعلنت مساء الاثنين أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجري.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares