ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن الزيارات الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية تقوم على معطيات التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، معتبرًا أنه لا يوجد اتفاق على رؤية موحدة للسياسة الخارجية لدى السلطات الليبية الجديدة.

قزيط وحول زيارة حكومة الوحدة إلى أنقرة أشار في تصريح نقلته صحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الثلاثاء إلى أن زيارة تركيا لا بأس بها، لكنه انتقد مرافقة 14 وزيرًا لرئيس الوزراء، وهو عدد مبالغ فيه جدًا، ولا يخدم صورة الحكومة الجديدة في عيون الدبلوماسية الدولية، مضيفًا: “الليبيون حولوا الزيارات الرسمية إلى أفواج سياحية”.

وأكد قزيط أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا يحتاج إلى ضغط دولي وشعبي وطني، لأن بعض القوات تنتمي لدول قادرة على عرقلة أي قرار دولي، وتمتلك من القوة العسكرية ما يجعل إخراجها بالقوة أمرًا بعيد الاحتمال ومحفوفًا بالمخاطر.

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