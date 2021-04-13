وأكد قزيط أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا يحتاج إلى ضغط دولي وشعبي وطني، لأن بعض القوات تنتمي لدول قادرة على عرقلة أي قرار دولي، وتمتلك من القوة العسكرية ما يجعل إخراجها بالقوة أمرًا بعيد الاحتمال ومحفوفًا بالمخاطر.