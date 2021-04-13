تونس – دعا رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي جميع الأحزاب والسلطات في تونس إلى نبذ الخلاف والتصالح، مشددا على أن رمضان هو “شهر التصالح”.

وقال في كلمة بمناسبة حلول الشهر المبارك نشرت على “فيسبوك”: “تونس بخير وليست مهددة ما دمنا متمسكين بديننا وبوحدتنا الوطنية وديمقراطيتنا وحرياتنا”.

وأضاف: “شهر رمضان شهر التصالح بين الناس.. وهذا يشمل العائلات والجهات والأحزاب وكل السلطات”.

وتابع: “شهر نتوقع أن يتقارب فيه التونسيون، وأن يشهد الشعب تطورات مهمة في حياته.. بلادنا تحتاج إلى العمل، وشهر رمضان ليس شهر كسل وبطالة.. نحتاج إلى أن لا ندع العمل الديني ولا الاجتماعي والاقتصادي”.

وحل شهر رمضان هذه السنة في وقت تعاني فيه تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما تداعيات جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا في العام الحالي، فيما تشهد مناطق عديدة احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب فئوية.

وسياسيا، شهدت البلاد خلافا بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، إذ لم يدع سعيد الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات”.

المصدر: وكالات + راشد الغنوشي – فيسبوك

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