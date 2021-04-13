ج أفريقيا – وجهت السلطات في جنوب إفريقيا تهمة القتل العمد لصاحب فندق بعد العثور على جثتي عروسين شابين في أحد حمامات الفندق.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم اعتقال كيفين بريتوريوس (47 عاما) بعد العثور على جثتي جان فوسلو (25 عاما) وماري هون (28 عاما) في فندق المتهم بأحد المناطق في جنوب إفريقيا.

وأفادت التحقيقات بأن الضحيتين توفيا بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون، حيث كانا يقيمان في فندق بالقرب من بلدة Kareedouw في مقاطعة Eastern Cape بجنوب إفريقيا، لقضاء عطلة قصيرة مع صديق.

وظهرت الجريمة حين اكتشف أحد الأصدقاء جثتي الضحيتين في الحمام الداخلي في الفندق.

وكشف تقرير علم السموم أنهما استسلما للتسمم بأول أكسيد الكربون ووجد في دمهما نسبة عالية جدا من الغاز.

وتم القبض على بريتوريوس صاحب الفندق يوم الثلاثاء 6 أبريل ووجهت له تهمة القتل العمد.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares