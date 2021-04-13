ليبيا – اعتبر الخبير الاقتصادي يوسف مسعود أن الإقفال المتكرر للحقول النفطية، أظهر هشاشة وضعف متخذ القرار الاقتصادي، في إشارة لفترة إقفال النفط وما صاحبها من تأثيرات شديدة على الاقتصاد بشكل عام.

مسعود لفت في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن الاقتصاد الليبي يفتقد تنويع مصادر الدخل وإحداث قيمة مضافة للدخل عبرها، وبالتالي عند تعرض المورد الطبيعي لصدمة محلية عبر إقفال جزء من الموانئ النفطية، ظهرت حقيقة ما يسوق له أنه نمو اقتصادي، وفي الحقيقة هو ناتج عن بيع النفط فقط.

وقال: إن ما يسمى استثمارات محلية وخارجية ما هي إلا بالوعة لهدر المال العام. على حد وصفه.

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