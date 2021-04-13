ليبيا – أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الإثنين أنه عقد اجتماعًا ثلاثيًا مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو في العاصمة أنقرة.

أوغلو وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، أكد أن تركيا ستواصل دعم السلام والاستقرار وإعادة الإعمار في ليبيا خلال هذا المنعطف التاريخي.

وأضاف: “سيستمر تعاوننا لضمان السلام والأمن الدائمين في منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير النظامية”.

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