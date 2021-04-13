روسيا – ذكرت شركة Wildberries، أكبر شركة روسية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، إنها بدأت في بيع منتجاتها في الولايات المتحدة.

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن الشركة الروسية امس وأصبحت الولايات المتحدة الدولة الرابعة عشرة التي تقوم الشركة ببيع منتجاتها فيها.

وأضافت أن تسليم الطلبات سيتم بمساعدة شركات خدمات لوجستية، وسيكون بالمقدور شراء المنتجات مع خاصية التوصيل إلى المنازل أو المكاتب.

وWildberries هو موقع للتجارة الإلكترونية يبيع مختلف العلامات التجارية، وتعد تاتيانا باكالتشوك المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة. ويجذب الموقع قرابة مليوني زائر يوميا، وقد لقي الموقع رواجا في روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

في البداية كان الموقع الإلكتروني يقوم ببيع ملابس الأطفال، لكنه اليوم يعرض كل شيء من الملابس ومستحضرات التجميل إلى المنتجات المنزلية ولعب الأطفال.

وقبل إدارة Wildberries كانت باكالتشوك تعمل معلمة لغة إنجليزية، وقامت بتأسيس الموقع في 2004، عندما كانت في إجازة الأمومة، حيث بدأت تفكر في الصعوبة التي تواجهها الأمهات في التسوق لشراء الملابس، لذلك قررت باكالتشوك تجاوز الصعوبة عن طريق إنشاء شركة Wildberries.

المصدر: “نوفوستي”

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