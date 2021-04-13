إسبانيا – اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو 2-1، وتعثر أتلتيكو مدريد بالتعادل 1-1 أمام ريال بيتيس في المرحلة الـ30 من “الليغا”.

وعلى بعد 8 جولات فقط من إسدال الستار على منافسات “الليغا” لهذا الموسم، يتصدر أتلتيكو مدريد، الباحث عن لقبه الأول منذ العام 2014، ترتيب المسابقة، برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد، وبفارق نقطتين عن برشلونة الثالث، ما يعد بصراع مشوق ومشتعل حتى نهاية الدوري، علما بأن “الأتلتيكو” و”البارسا”، سيلتقيان في قمة المرحلة الـ35 (قبل 3 جولات من ختام الدوري).

ونستعرض في هذا الرصد، المباريات الثمانية المتبقية للأندية الثلاثة المرشحة بقوة للفوز بلقب “الليغا” هذا الموسم:

الجولة 31 من “الليغا”

أتلتيكو مدريد – ويسكا، قادش – ريال مدريد، برشلونة – خيتافي

الجولة 32

أتلتيك بيلباو – أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – ريال بيتيس، فياريال – برشلونة

الجولة 33

أتلتيكو مدريد – إيبار، خيتافي – ريال مدريد، برشلونة – غرناطة

الجولة 34

إلتشي – أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – أوساسونا، فالنسيا – برشلونة

الجولة 35

برشلونة – أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – إشبيلية، برشلونة – أتلتيكو مدريد

الجولة 36

أتلتيكو مدريد – ريال سوسييداد، غرناطة – ريال مدريد، ليفانتي – برشلونة

الجولة 37

أتلتيكو مدريد – أوساسونا، أتلتيك بيلباو – ريال مدريد، برشلونة – سيلتا فيجو

الجولة 38

بلد الوليد – أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – فياريال، إيبار – برشلونة.

المصدر: RT

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