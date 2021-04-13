إسبانيا – كشف مسؤول صفقات برشلونة في أمريكا الجنوبية سابقا أندريه كوري سبب فشل النادي بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وانتقاله بعد ذلك إلى صفوف الغريم التقليدي ريال مدريد.

وأكد كوري على أن برشلونة كان يراقب فينيسيوس قبل ريال مدريد بمدة طويلة، وكان هناك اتفاق شفهي مع وكيل أعماله، فاغنر ريبيرو (وكيل برازيلي سابق لنيمار)، لكن الأخير قام بخيانة النادي وذهب للاتفاق مع النادي الملكي بشكل مفاجئ.

وقال كوري الذي كان وراء انتقال نيمار ورونالدينيو إلى صفوف برشلونة في مقابلة نشرتها صحيفة “سبورت” الإسبانية”: “كنا متقدمين مع فينيسيوس بثلاث سنوات ونصف على ريال مدريد”.

وتابع “وكلاء فينيسيوس ورودريغو اللذان توصلا لاتفاق مع برشلونة خانونا، نحن من كنا نتفاوض معهم وليس ريال مدريد، كانت لدي صداقة كبيرة معهم، لدرجة أنني حضرت حفلات زفافهم، لكن في اللحظة الحاسمة، قاموا بخيانتنا، قبل 15 يوما من التوقيع مع ريال مدريد”.

وأضاف “فينيسيوس قال إنه من عشاق برشلونة، وأن مثله الأعلى هو نيمار، وأكد أن ليونيل ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو، ثم قال ما يريد لاحقا بعد انتقاله إلى ريال مدريد”.

وواصل “كان وكيل فينيسيوس ووالده في برشلونة، اتصل فاغنر ريبيرو برئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وأخبره بالأمر ونصحه بضم اللاعب، ثم قاموا بدعوتهم إلى العاصمة مدريد يوم السبت، لقد أخبرونا أنهم سيذهبون، لكن لن يحدث أي شيء لأن لديهم اتفاق مع برشلونة، كان هناك التزام شفهي، وبالفعل عاد وكيل ووالد اللاعب إلى برشلونة، وأغلقوا الاتفاق، وصافحونا، ثم اختفوا تماما”.

وأشار إلى أنه: “كانت هناك حالة من عدم الثقة أيضا في ذلك الوقت بين ريال مدريد ووكلاء فينيسيوس، وهو ما جعلهم يتعاقدون مع رودريغو، ولهذا السبب لديهم لاعبان من نفس العمر وفي نفس المركز ومن البرازيل”.

وكشف: “كنت في مفاوضات مع وكلاء رودريغو أيضا، ونادي سانتوس وأغلقنا الاتفاق ورحلنا، لكننا لم نتواصل معهم بعد ذلك وانتقل اللاعب إلى ريال مدريد”.

وأتم كوري تصريحاته: “كنا سنحصل على خدمات فينيسيوس مقابل 18 مليون يورو، و20 مليون يورو لرودريغو، ولكن انتقلا إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو (إجمالي الصفقة) و65 مليون يورو لصفقة رودريغو”.

المصدر: وكالات

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