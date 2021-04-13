الأردن – وافق رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب الأردن الحصول على كمية إضافية من إمدادات المياه التي تزودها إسرائيل سنويا للأردن بموجب اتفاقيات بين الجانبين.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه تم تقديم الطلب الأردني لإسرائيل قبل عدة أسابيع من خلال لجنة المياه الإسرائيلية الأردنية المشتركة التي تم تشكيلها بعد اتفاق السلام 1994 بين البلدين.

وقال موقع “والا” الإخباري إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شجعت إسرائيل على توفير المياه للمملكة الهاشمية.

وأصبحت العلاقات بين تل أبيب وعمان فاترة بعد زيارة نتنياهو المخطط لها إلى الإمارات العربية المتحدة في أول رحلة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي، والتي ألغيت الشهر الماضي بسبب صعوبات تنسيق الرحلة إلى الإمارات عبر المجال الجوي الأردني.

وقبل ذلك بوقت قصير، ألغى ولي العهد الأردني الأمير حسين زيارة للمسجد الأقصى في القدس، بسبب خلافات مع إسرائيل حول الترتيبات الأمنية.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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