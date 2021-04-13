روسيا – أفادت شركة “نوفاتيك” الروسية، امس بأن إنتاجها من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري ارتفع بنسبة 5.6% ليصل إلى 20.15 مليار متر مكعب.

كذلك زادت الشركة الروسية من إنتاج الهيدروكربونات بنسبة 5.3% إلى 158.1 مليون برميل من المكافئ النفطي، بما في ذلك السوائل (مكثفات الغاز والنفط) بنسبة 2.7% إلى 3.1 مليون طن.

وأشارت “نوفاتيك” إلى أن إجمالي مبيعاتها من الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، ارتفع بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 21.43 مليار متر مكعب.

ووفقا للبيانات فقد زادت مبيعات الشركة في الربع الأول من 2021 من الغاز الطبيعي في السوق الروسية بنسبة 7.2% وبلغت 19.56 مليار متر مكعب، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 23.7% إلى 1.87 مليار متر مكعب.

المصدر: تاس

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