مصر – أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه تم التحفظ رسميا على السفينة “إيفرجيفن”، بمنطقة البحيرات بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات.

وقال ربيع إن نتائج التحقيقات بشأن جنوح السفينة “إيفرجيفن” سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات لإنهاء الأزمة.

وقال ربيع إن قناة السويس عرضت على السفينة التي تحمل علم بنما قرابة 900 مليون دولار كتعويض، لكن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل في 90% من قيمة المبلغ المطروح كتعويض عن الحادث الذي عطل المجرى الملاحي في القناة لمدة 6 أيام، والإضرار التى لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.

وبناء على ذلك، أكد ربيع أن المحكمة الاقتصادية في الإسماعلية وأصدرت قرارا بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين دفع التعويضات، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس.

من جهة أخرى، أكد الفريق ربيع، أن حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة منذ تعويم السفينة، وشهدت القناة يوم الخميس الماضي عبور 84 سفينة بإجمالي حمولات تبلغ 6.1 مليون طن كأكبر حمولة وعدد سفن تعبر القناة في يوم واحد فقط في تاريخ قناة السويس.

المصدر: اليوم السابع

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