ليبيا – التقى وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج رفقة وزير التخطيط فاخر بوفرنة أمس الإثنين بوزيرة التجارة التركية روهصار بكجان في العاصمة التركية أنقرة، وذلك لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

الحويج أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد حرص الدولة الليبية على تعزيز التعاون مع دولة تركيا، وتجديد الشراكة من خلال مراجعة الاتفاقيات التجارية السابقة وتفعيلها وسُبل تطويرها، ووضع خطة عمل مشتركة بهدف عودة الشركات التركية لاستئناف عملها في ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة والمساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية.

كما أبدى الحويج رغبة الحكومة في انعقاد اللجنة الاقتصادية الليبية التركية في أقرب وقت ممكن، لتفعيل المناطق الحرة والصناعية واستكمال المشروعات المشتركة، بمساهمة اتحاد غرف التجارة والصناعة والشركات وأصحاب الأعمال.

من جانبها، أشادت وزيرة التجارة التركية بأداء حكومة الوحدة الوطنية، مبديةً رغبة الدولة التركية في تعزيز التعاون مع دولة ليبيا وحرص الشركات التركية على استئناف عملها في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، مرورًا بمجالات التعليم والطاقة والصحة والعمل على وضع خارطة طريق بهدف تحفيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين حتى تكتسب زخمًا أكبر.

وأفاد وزير الاقتصاد والتجارة أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على اتخاذ التدابير اللازمة وتسوية كل الملفات العالقة بين الشركات الليبية والتركية وتذليل العقبات، حتى تتمكن من استئناف عملها وذلك من خلال عقد لقاءات مماثلة في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

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