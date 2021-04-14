ليبيا – استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش وأعلن عزمه على الدعوة لاجتماع المجموعة الرباعية بشأن ليبيا.

مسؤول في الأمانة العامة للجامعة قال وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال: إن أبو الغيط وكوبيش استعرضا مجمل التطورات التي شهدتها ليبيا على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية، وخاصة منذ الزيارة الأخيرة التي أجراها كوبيش إلى مقر الجامعة العربية يوم 8 مارس الماضي.

وذكر المسؤول أن أبو الغيط بحث مع كوبيش دور الجامعة الداعم لمسار التسوية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر مساندة السلطة التنفيذية الجديدة، بقيادة الرئيس محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وشمل ذلك أيضًا جهود تشجيع الليبيين على استكمال تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي، وإتمام الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضي الليبية، والالتزام بعقد الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2021 .

وأكد أبو الغيط في هذا السياق حرص الجامعة العربية على تعزيز علاقاتها التعاونية وعملها المتناسق والتكاملي مع الأمم المتحدة دعمًا لهذه المسيرة الليبية الوطنية الخالصة، فضلًا عن الارتقاء بمستوى العمل المشترك مع بقية شركائها في إطار المجموعة الرباعية التي تضم الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وأشار المصدر إلى عزم أبو الغيط على الدعوة إلى عقد اجتماع لهؤلاء الشركاء الأسبوع القادم، على مستوى الأمناء العامين للمنظمات الأربع، من أجل تبادل الرؤى وتنسيق المواقف لإنجاح عملية الانتقال التي تمر بها ليبيا والوصول إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد.