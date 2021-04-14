إسرائيل – أعلنت إسرائيل أنها ستعود في مايو المقبل إلى استقبال السياح الأجانب الذين تلقوا لقاح كورونا، بعد أكثر من عام على إغلاق حدودها بسبب الجائحة.

وأوضحت وزارة السياحة الإسرائيلية أنه “سيتم السماح لعدد محدود من المجموعات السياحية بدخول البلاد اعتبارا من 23 مايو، مع السماح للزوار بشكل فردي في مرحلة لاحقة”.

وسيتم إجراء اختبار للفيروس لجميع السياح الأجانب الذين يدخلون البلاد قبل الرحلات الجوية إلى إسرائيل ويجب عليهم تقديم إثبات أنهم تلقوا لقاح كورونا.

في الأشهر الأخيرة، نفذت إسرائيل برنامج تطعيم ناجح سمح لها بإعادة فتح معظم قطاعات الاقتصاد، لكن صناعة السياحة، التي تقتصر حاليا على خدمة الإسرائيليين فقط، لا تزال متضررة.

المصدر: “أسوشيتد برس”

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