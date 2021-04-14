اتصال بين بوتين ورئيس فنلندا حول التسوية الأوكرانية واللقاء المحتمل مع بايدن

اتصال بين بوتين ورئيس فنلندا حول التسوية الأوكرانية واللقاء المحتمل مع بايدن

روسيا – أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو بحث فيه تسوية الأزمة الأوكرانية، وتطرق إلى مكالمته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد الكرملين في بيان له امس، أن بوتين “أفصح عن الموقف الروسي من تسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية، ولفت الانتباه إلى خطوات كييف الاستفزازية التي تزيد من التوتر على خط التماس بشكل متعمد”.

وأضاف البيان أنه “جرى التأكيد على عدم وجود بديل لاتفاقات مينسك كأساس للتسوية السلمية، وأهمية تنفيذ أوكرانيا لالتزاماتها بموجب مقررات رباعية نورماندي بشكل كامل”.

وأطلع الرئيس الروسي نظيره الفنلندي على مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي وقت سابق، أشار بيان صادر عن مكتب الرئيس الفنلندي إلى أن “الرئيسين بحثا الوضع المتوتر في شبه جزيرة القرم وعلى الحدود بين روسيا وأوكرانيا. وأعرب الرئيس نينيستو عن قلقه البالغ إزاء تفاقم الأوضاع الناجم عن تحركات القوات وأكد على ضرورة الحوار والعمل لخفض التوتر”.

وحسب البيان، فإن بوتين أطلع الرئيس الفنلندي على خطط عقد لقاء مع بايدن.

من جانبه، تحدث نينيستو عن مبادرته لعقد اجتماع دولي رفيع المستوى في عام 2025 بمناسبة الذكرى الـ50 للمشاورات حول الأمن والتعاون في أوروبا عام 1975.

يذكر أنه جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، بحثا فيه إمكانية عقد لقاء بينهما في بلد ثالث في وقت قريب.

وتجدر الإشارة إلى أن فنلندا استضافت لقاء القمة الأخيرة بين الرئيس بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يوليو عام 2018.

المصدر: نوفوستي+RT

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