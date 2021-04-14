موسكو – ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كذلك صعد سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو.

وبحلول الساعة 13:51 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.72% إلى 3551.72 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.15% إلى 1475.25 نقطة.

وفي سوق العملات، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 17 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 75.73 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 19 كوبيكا إلى 90.56 روبل.

وتكون بذلك العملة الروسية قد عوضت جزءا من الخسائر التي تكبدتها في الفترة الماضية في ظل الضغوطات الجيوسياسية ومخاوف اقتصادية بسبب أزمة كورونا.

وترافق ارتفاع الروبل الروسي مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم، حيث يصعد مزيج “برنت” متجها صوب 65 دولارا للبرميل.

المصدر: وكالات

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