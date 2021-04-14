ليبيا – اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي أن القفز على مسارات الحل الوطني واستمرار سياسات زعزعة الثقة، وتعزيز سياسات التباس المواقف حتمًا سيسير بالجميع نحو انسداد مؤلم، وعودة لدورة عنف لن تتوقف.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن إعادة الشرعية من خلال صناديق الإقتراع تَحَوَّلَ لضرورة وطنية ملحة وحتمية، وهي فرصة لميلاد الجمهورية الأولى في ليبيا بإجراء الانتخابات الرئاسية، وليكون مجلس النواب سلطة تشريعية تعبر عن الأمة الليبية وينفذ دوره التشريعي والرقابي.

ونوّه إلى أن أكبر الصعوبات أمام إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل نموذجي ستكون قدرة المترشحين على تقديم برامجهم الإنتخابية والوصول للناخب بشكل سلس والتحرك بأمان على كامل التراب الوطني، وهو ما يستدعي إنهاء كل مظاهر التصعيد والاستفزاز وإيقاف خطاب الإقصاء والكراهية وتهيئة الظروف لمسار ديموقراطي ناضج ومسؤول.

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