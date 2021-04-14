ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إن زيارة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى تركيا والوفد الكبير المرافق له أثارت علامات استفهام حول موقفه، وهو الذي لم يزر حتى الآن مدنية بنغازي عاصمة الاقتصاد الليبي.

الترجمان وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية رأى أن إبرام اتفاقات اقتصادية وإعلامية مع تركيا لا يهم كثيرًا الشعب الليبي، قائلًا: “فنحن لا نرى ما الذي يمكن أن نستفيده إعلاميًا من تركيا التي خصصت في وقت سابق أربع قنوات لمهاجمة الجيش ومشروع استعادة الوطن في ليبيا”.

وأضاف الترجمان: “تركيا تسيطر تمامًا على الغرب الليبي، والاتفاقيات مع تركيا مستفزة لنا في الداخل، فما بمالك بالدول التي ترى في تركيا طرفًا يتغول في البحر المتوسط، وإن كانت تتبع الآن سياسية أكثر هدوءًا تجاه مصر واليونان”.

Share and Enjoy ! 0 Shares