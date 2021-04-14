ألمانيا – يحل فريق بايرن ميونخ الألماني حامل لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضيفا على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وخرج فريق باريس سان جيرمان بفوز ثمين من ملعب منافسه بايرن ميونخ (3-2)، يوم الأربعاء الماضي، ليضع قدما بذلك في المربع الذهبي للبطولة، والثأر من خسارته في المباراة النهائية بهدف وحيد في الموسم الماضي.

ويحتاج بايرن ميونخ في تحقيق الفوز بهدفين من دون رد أو بنتيجة أكبر من تلك التي خسرها أمام الفريق الباريسي، للتأهل إلى الدور قبل النهائي “للتشامبيونز ليغ” ومواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.

في المقابل، يكفي باريس سان جيرمان إلى التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بنتيجة أقل من فوزه على منافسه الألماني.

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بالتشكيلة الأساسية التالية، وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، لمواجهة بايرن ميونخ، على ملعب “حديقة الأمراء”:

حراسة المرمى : كيلور نافاس

خط الدفاع: داجبا، دانيلو بيريرا، كيمبيمبي، عبدو ديالو

خط الوسط: أندير هيريرا، إدريسا جاي، دراكسلر

خط الهجوم: مبابي، نيمار، دي ماريا.

بينما تتوقع الصحيفة أن يختار الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيلة التالية، لمواجهة مضيفه باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافار، بواتينغ، لوكاس هيرنانديز، ألفونسو دافيز

خط الوسط: مولر، كيميتش، ألابا

خط الهجوم : شوبو موتينغ، ساني، كومان.

المصدر: وكالات

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