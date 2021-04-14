المغرب – أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بإطلاق وتنفيذ النسخة الـ22 من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442″، لمساعدة الأسر المتعففة خلال الشهر الكريم.

وأشار بيان صدر من مؤسسة “محمد الخامس” للتضامن، إلى أنه “بناء على التعليمات الملكية، تعبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتنفيذ وإطلاق عملية الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة، وستبدأ هذه العملية التضامنية الواسعة النطاق في اليوم الأول من الشهر الفضيل”.

وأضاف البيان: “يتم الإعداد للعملية، بمساهمة مالية من وزارة الداخلية، عن طريق المديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.

وتابع: “الدعم الغذائي يتكون من 7 مواد غذائية، مما سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بالشهر المبارك”.

وأوضح البيان، أنه “وللسنة الثانية على التوالي، سيستفيد 3 ملايين شخص، موزعين على 600 ألف أسرة على الصعيد الوطني منها أكثر من 450 ألف أسرة في القرى، من المساعدات الغذائية التي سيتم إيصالها مباشرة إلى المستفيدين في مساكنهم”.

وسيتم التنفيذ بإشراف من فرق صغيرة، مكونة من ممثلي السلطات المحلية والإقليمية للتعاون الوطني والدرك الملكي، والاجتماعيات التابعة للقوات المسلحة الملكية.

المصدر: “هسبريس”

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