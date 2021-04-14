ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على قرار المدعي العام العسكري في طرابلس للإفراج عن عبد الرحمن الميلاد “البيدجا”.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن “البيدجا” الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل سلطات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في أكتوبر الماضي تم إسقاط التهم الموجهة إليه، لعدم كفاية الأدلة بعد أن تم اتهامه بالعمل في إطار شبكة إجرامية في مدينة الزاوية، تعمل على تهريب البشر.

وبحسب التقرير يعد “البيدجا” واحدًا من أكثر مهربي البشر المطلوبين في العالم، بعد أن فرض عليه مجلس الأمن عقوبات لتورطه المباشر بغرق قوارب المهاجرين غير الشرعيين، مبينًا إن الإفراج عنه لاقى انتقادات في إيطاليا؛ حيث تم توفير حماية من الشرطة لصحفيين اثنين تابعا الأنشطة الإجرامية له وتعرضا للتهديد بالقتل.

وأوضح التقرير إن “البيدجا” تواجد في إيطاليا خلال العام 2017 بصفته أحد قادة جهاز خفر السواحل الليبي، وحضر اجتماعات رسمية في صقلية وروما، ما أثار انتقادات لوزير الداخلية آنذاك ماركو مينيتي؛ لأن هذا الرجل متورط بشكل مباشر في غرق قوارب المهاجرين باستخدام الأسلحة النارية.

ونقل التقرير عن مينيتي نفيه ارتكاب أي مخالفات؛ لأن إيطاليا لم تكن على علم بالنشاط الإجرامي الذي يقوم به “البيدجا”، مبينًا أن الصحفيين الإيطاليين نيلو سكافو ونانسي بورسيا تلقيا تهديدات بالقتل، لارتباطهما بتغطيات صحفية بينت تواجد “البيدجا” في إيطاليا ونشاطه الإجرامي.

وأفاد سكافو للغارديان: “من السخف أن تستمر إيطاليا في تقديم الأموال لخفر السواحل الليبي ولسلطات أفرجت عن مهرب هدد مواطنين إيطاليين، ومن العبث أكثر أن إطلاق سراحه تم بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى طرابلس”.

بدورها قالت بورسيا للغارديان: “ما يزال ينظر إلى البيدجا على أنه بطل قومي من قبل جزء من الشعب الليبي، بعد أن اعتقل من قبل وزير الداخلية السابق، واليوم في ليبيا تم تعيين حكومة مؤقتة جديدة، ومن الواضح أن إطلاق سراحه من السجن يتم في لحظة اضطراب سياسي في بلد يستعد للانتخابات.

وبحسب الغارديان هاجم “البيدجا” في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الصحافة الليبية والدولية بالقول: “عندما تم اعتقالي في أكتوبر الماضي كتبت الصحافة أخبارًا كاذبة عني، أعلم أن الاعتقال صدر عن بعض السياسيين الذين نسوا أن عبد الرحمن ميلاد قام بحماية سواحل وطننا لسنوات”.

ووفقًا لما جاء في تقرير الغارديان احتفل كثير من الناس في مدينة الزاوية بالإفراج عن “البيدجا”؛ حيث تم نشر صور تظهر احتضانه من قبل حشد من الرجال المبتسمين على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما لم يصدر عن مسؤولين ليبيين أي تصريح بشأن الإفراج عنه، ورفضت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية التعليق.

ترجمة المرصد – خاص

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