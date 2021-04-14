ليبيا – قال رئيس الجمعية العمومية لملاك المحافظ الاستثمارية ناصر القماطي إن شريحة ملاك المحافظ الاستثمارية كبيرة بالنسبة للشعب الليبي وتمثل ثلث سكان ليبيا.

القماطي أوضح خلال مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218 news” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن الجمعية العمومية لملاك المحافظ الاستثمارية تم تأسيسها في عام 2012، وهي بند أساسي من بنود الإنماء، لكن بسبب الوضع السيئ الذي كان بالسابق من جميع الاتجاهات لم يتم تفعيلها، مشيرًا إلى سعيهم حاليًا لتشكيلها من جديد بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التأسيس.

وأشار إلى أن تشكيل الجمعية بند أساسي في عقد صندوق الإنماء خاصة أن شريحة ملاك المحافظ الاستثمارية قد تعرضت للظلم منذ عام 2013، فعوائدهم متوقفة وكذلك أموالهم، بحسب قوله.

وتابع: “هذه الشريحة كبيرة جدًا لكن لا أحد يلقي لها بال، مللنا من الانتظار لمدة خمس سنوات، لذلك قررنا التحرك للمطالبة بحقنا خاصة أن الكل يتجاهلنا، سواء من الدولة أو المنظمات بالرغم أنها ملكية مقدسة لا يحق للدولة أن تتدخل فيها، هؤلاء الناس لم يتحصلوا على فرص عمل في الدولة رغم أن هذا من حقهم. أي حد لم يتحصل على وظيفة وفرصة عمل قررت الدولة تعطيه هذه الفرصة ليستفيد منها، لكن الكادر الوظيفي في ليبيا 80%؜ منها بطالة مقنعة”.

كما تابع: “خاطبنا البرلمان ولم يرد، وتكلمنا مع محمد المنفي عندما جاء لطبرق وقال: إن هناك أولويات. نحن نحترم القانون لكن هذه حقوق أولادنا وسيطالبون بها، نحن لم نتلقَّ من 2012 أي عوائد، أسماء الشركات هي الشركة الليبية للإسمنت ومصرف الوحدة ومصرف الصحاري والراحلة ومجموعة كبيرة بالنسبة للاستثمارات الداخلية”.

وأبدى استعداهم لبدء التنظيم لوقفة احتجاجية على مستوى ليبيا، من خلال منسقين في كافة المدن الليبية للمطالبة بحقوقهم ولتنظر الجهات المعنية لهذه الشريحة.

واعتبر أن القيمة الإجمالية التي تعمل بها الدولة عبارة عن أرقام خيالية، داعيًا كل شخص ليبي إلى إيجاد حل ولو مؤقت لهذه الشريحة، كمنحهم سلفة أو قرض مثلًا، على حد قوله.

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