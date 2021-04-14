ليبيا – وصل رئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفي أمس الثلاثاء إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية.

المجلس الرئاسي أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن الزيارة ستبدأ بلقاء رئيسة الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، لبحث عددٍ من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقد المنفي خلال هذه الزيارة مباحثات ثنائية مع كلا من رئيس الجمهورية اليونانية السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة كل القضايا العالقة.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي خلال الزيارة على امتنانه لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي، مبديًا الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين.

وأشاد المنفي بحرص اليونان على تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، خاصةً في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد رئيس الرئاسي على الفرصة السانحة بوجود حكومة وحدة وطنية لتعزيز العلاقات وترجمتها على أرض الواقع من خلال إقامة الشراكات، وإنجاز المشاريع التي تعود بالنفع على البلدين.

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