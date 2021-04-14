ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهداوي أن الاتفاق السياسي ينص على أن السلطة الجديدة ليس من صلاحياتها إبرام اتفاقيات مع دول، لكن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خالف ذلك بعقده اتفاقيات عدة مع تركيا.

المهداوي وفي تصريح لقناة “الغد” أمس الثلاثاء قال: إن السلطة الليبية الجديدة تسعى إلى حشد دولي لإخراج المرتزقة من ليبيا.

وأكمل: إن الجانب اليوناني يحاول إبعاد تركيا عن ليبيا، مؤكدًا أن الأتراك يتخوفون من ظهور اليونان في المشهد الليبي.

وأوضح أنه من المستبعد أن يكون هناك خلافات بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية فيما يخص المسار الخارجي والعلاقات مع الدول.

المهداوي شدد على أن الجانب الأمريكي يرغب في إخراج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، بالإضافة إلى إصرار أوروبا على تنفيذ ذلك المطلب.

Share and Enjoy ! 0 Shares