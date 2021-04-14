ليبيا – أعلنت شركة البربقة لتسويق النفط عن تنصيب أول وحدة تعبئة أسطوانات غاز ثابتة بطاقة إنتاجية تقدر ب 450 أسطوانة في الساعة والتي سيتم من خلالها تعبئة أسطوانات الغاز للمواطنين بشكل مباشر اِعْتِبَارًا من يوم أمس الثلاثاء.

الشركة وفي بيان لها قالت إن وحدة التعبئة تم تصميمها وتنفيذ أعمال التحوير والتركيب لجميع مكوناتها عن طريق فنيي ومهندس الشركة تحت تشجيع وتوجيه لجنة الإدارة بها.

ولفتت إلى أن منصة التعبئة تم تركيبها بالقرب من مصرف الوحدة فرع مستودع طرابلس النفطي والتي تتيح للمواطنين تعبئة أسطواناتهم مباشرة دون الحاجة إلى استبدالها، لافتةً إلى أن سعر التعبئة 2 دينار وستفتح وفق ساعات الدوام الرسمي بمعدل وردتين في اليوم طيلة أيام الأسبوع.

شركة البريقة أشارت إلى أن هذه المحطة هي الأولى في تاريخ الشركة وستكون إيذاناً لافتتاح محطات تعبئة غاز أخرى تابعة للشركة تفتح تباعاً بجميع مراكز الغاز التابعة للشركة بجميع المناطق.

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