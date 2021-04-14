فرنسا – أخفق بايرن ميونخ في مواصلة رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان (1-0) في لقاء الذهاب الذي جمعهما امس في إياب دور الثمانية.

وسجل المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ هدف الفوز اليتيم للفريق الألماني، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة باريس.

وتفوق فريق باريس سان جيرمان على ضيفه بايرن ميونخ بفضل الأهداف المسجلة خارج الديار، حيث فاز الفريق الفرنسي على منافسه الألماني في عقر داره (3-2) في مباراة الذهاب، التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب “أليانز أرينا”، في مدينة ميونخ، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي “للتشامبيونز ليغ”، ويجرد العملاق البافاري من اللقب.

وسيكون باريس سان جيرمان، في المربع الذهبي لدوري الأبطال، بانتظار المتأهل من المواجهة التي تجمع فريقي بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، اللذين سيلتقيان في مباراة الإياب يوم الأربعاء، على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” بمدينة دورتموند.

يذكرا أن لقاء الذهاب انتهى بفوز مانشستر سيتي على ضيفه بوروسيا دورتموند (2-1)، الذي جمعهما يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

المصدر: RT

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