أفغانستان – ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية أن لندن ستسحب معظم قواتها من أفغانستان، وذلك بعد أنباء عن نية واشنطن سحب قواتها من هناك بحلول الـ11 من سبتمبر 2021.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا وضعت خطة لتسليم الأكاديمية العسكرية في كابل للحكومة الأفغانية، حيث تساعد القوات البريطانية في تدريب الجنود الأفغان.

ووفقا للصحيفة، يوجد نحو 750 جنديا بريطانيا في أفغانستان كانوا سينفذون مهمة صعبة دون دعم أمريكي بسبب الاعتماد على القواعد والبنية التحتية الأمريكية.

ووردت أنباء سحب القوات البريطانية بعد أن قالت مصادر مطلعة لـ”رويترز” إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر 2021.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان، دون أن يذكر أي موعد محدد لذلك.

وقال بايدن مؤخرا إنه “سيكون من الصعب الالتزام بالموعد المحدد للانسحاب من أفغانستان، في الـ1 من مايو المقبل”، لكن القوات الأمريكية ستنسحب من هناك “بشكل آمن ومنظم”.

يذكر أن الاتفاق الذي عقدته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة “طالبان” في فبراير 2020، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 1 مايو المقبل، فيما هناك شكوك بأن يتم الانسحاب في موعده.

المصدر: وكالات

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