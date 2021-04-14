ليبيا – عقد أمس الثلاثاء بمدينة اسطنبول التركية المنتدى الاقتصادي الليبي التركي، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وسط حضور مجموعة من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة، بالإضافة إلى بعض الوزراء ممثلين في كل من “الاقتصاد والتجارة، والمالية، والنفط والغاز، والتخطيط، والصناعة، والإسكان والتعمير، ووزير الحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء”.

حيث كان موضوع عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة العنوان الأبرز للنقاش، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق هذه العودة.

وفي هذا الشأن، أكد الدبيبة سعي الحكومة الليبية لاستئناف رحلة البناء والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات واستكمال المشاريع المتوقفة.

وبشأن دعوة الشركات للعودة للعمل في ليبيا، قال رئيس الحكومة: “أدعوكم إلى أن حل العراقيل التي تواجه عمل الشركات لن تأتي في وقت واحد، بل تبدأ تدريجيًا ووجود وعودة الشركات جزء من هذا الحل، مؤكدًا التزامه بتسوية الديون السابقة ولكن بعد اتخاذ ما يلزم للتثبت من دقتها بشكل مدروس ومنظم وبمعالجات محددة، خاصةً بعد تغيير سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار.”

ودعا الدبيبة، المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا جنوبها وشرقها وغربها، مشيرًا الى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستسهم في رفع معدل التبادل التجاري، وإبرام اتفاقيات خاصة بعدم الازدواج الضريبي.

كما شدد على ضرورة انفتاح المستثمرين على القطاع الخاص الليبي وعقد الشراكات والمعارض المشتركة بين الجانبين.

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