روسيا – أيد مجلس الوزراء الروسي مشروع قانون يمنح مزايا للمستثمرين الأجانب عند الحصول على الإقامة الدائمة مقابل ضخ استثمارات في روسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة “إزفستيا”.

وافترض مؤلفو مشروع القانون، الذي قدمه خبراء من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أنه من أجل الحصول على تصريح الإقامة الدائمة يتوجب على الأجنبي استثمار ما لا يقل عن 10 ملايين روبل في الاقتصاد الوطني أو امتلاك سندات روسية أو عقارات بقيمة 30 مليون روبل.

وسيحصل أفراد عائلة المستثمر على نفس المزايا عند الحصول على تصريح الإقامة الدائمة.

من جهتها ذكرت “بارلامينسكايا غازيتا” أن مشروع القانون أصبح موضوع نقاس بين النواب الروس، حيث اعتبر حزب “روسيا الموحدة” والحزب “الليبرالي الديمقراطي” المبادرة مهمة وأعربا عن استعدادهما للنظر في الاقتراح.

بينما أشار حزب “روسيا العادلة” إلى ضرورة فحص المواطنين الأجانب بعناية قبل إصدار تصريح إقامة لهم، حيث يجب التأكد من عدم ارتباطهم بالجريمة.

المصدر: نوفوستي

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