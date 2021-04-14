مصر – أشار الإعلامي المصري عمرو أديب إلى رد فعل غريب بدر منه عندما رأى الإعلان الرمضاني للفنانة الشهيرة شريهان.

وقال أديب في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “الوحيدة اللي نجحت تقومني من على الفطار سبت كل حاجة، ووقفت قدام التليفزيون زي الأطفال، شريهان وبس”.

وأضاف ممازحا: “وطبعا رجعت أكمل أكل تاني”.

وكانت شريهان قالت في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”: “أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة”.

المصدر: “سبوتنيك”

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