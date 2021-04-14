ليبيا – عقد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الإستشاري “محمد بقي” رفقة السادة أعضاء الجنوب بالمجلس “حماد بريكاو” و”منى كوكالا” و”مسعود عبيد” و”عبدالمطلب بقص” و”شكري المغربي”، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً، مع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الجنوبية “رمضان أبوجناح”، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتناول الاجتماع بحسب إعلام المجلس الإستشاري بحث ومتابعة العديد من المسائل المتعلقة بالمنطقة الجنوبية، ولا سيما ما يتعلق بالخدمات والآليات المستقبلية وضرورة إنجازها في أسرع وقت ممكن؛ بما يضمن تخفيف المعاناة عن سكان المنطقة.

و ثمن أعضاء المجلس الجهود المبذولة من طرف نائب رئيس الوزراء من خلال متابعته وجولته الميدانية للوقوف على المشاكل والمختنقات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية، مؤكدين حرصَ المجلس على أهمية التعاون لضمان تقديم كافة الخدمات والاحتياجات لأهالي الجنوب ، وفقًا للبيان .

المرصد – متابعات

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