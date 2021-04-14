ليبيا – علق عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي على زيارة وفد حكومة لوحدة الوطنية لتركيا، مؤكدًا أن الزيارات التي يقوم بها أعضاء الرئاسي الجديد وحكومته هي خطوات جيدة في الطريق الصحيح، لتحييد الدول المتدخلة في الشأن الليبي الداخلي حتى يعم الأمن والاستقرار.

لنقي وفي تصريح لقناة “الجزيرة ” القطرية أمس الثلاثاء قال: “يجب ألّا نفسر أن ما يجريه رئيس الحكومة من زيارات على أنه انحياز لطرف إقليمي على حساب دول أخرى، بل هو لمصالح مشتركة تجمع بين ليبيا والدول الأخرى، حتى نضمن تعاونهم معنا لأجل دعم الاستقرار في البلاد”.

وأفاد بأن العلاقات مع تركيا مهمة، كما أن مثل هذه الاتفاقيات مع الدول الأخرى لا تقل شأنًا عن الاتفاقيات مع تركيا، مشيرًا إلى دعمه لأي اتفاقيات مع الدول المتدخلة في ليبيا تضمن ازدهار البلاد.

لنقي طالب الليبيين بدعم المسار الدبلوماسي الرسمي الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي وحكومته من أجل ليبيا وشعبها.

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