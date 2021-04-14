 لنقي يطالب الليبيين بدعم المسار الدبلوماسي الرسمي الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي وحكومته – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا –  علق عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي على زيارة وفد حكومة لوحدة الوطنية لتركيا، مؤكدًا أن الزيارات التي يقوم بها أعضاء الرئاسي الجديد وحكومته هي خطوات جيدة في الطريق الصحيح، لتحييد الدول المتدخلة في الشأن الليبي الداخلي حتى يعم الأمن والاستقرار.

وأفاد بأن العلاقات مع تركيا مهمة، كما أن مثل هذه الاتفاقيات مع الدول الأخرى لا تقل شأنًا عن الاتفاقيات مع تركيا، مشيرًا إلى دعمه لأي اتفاقيات مع الدول المتدخلة في ليبيا تضمن ازدهار البلاد.

 لنقي طالب الليبيين بدعم المسار الدبلوماسي الرسمي الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي وحكومته من أجل ليبيا وشعبها.

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