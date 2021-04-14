مصر – ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد الكشف عن قيام فتاة تدعى صافي ترك، بضرب متحرش بها في الشارع.

وقالت الفتاة خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم” إنها لقنت المتحرش بها درسا قاسيا، حيث إنها تلعب ملاكمة كهواية وليس احترافا، وكانت تمشي في الشارع، لكن أحد المارة وصف جسمها بطريقة ليست محترمة، بحسب قولها.

وأضافت صافي: “تكلم عن جسمي بطريقة مش محترمة، لفيت له وقلت له بتقول إيه يا (…)، لقيته بيجري، جريت وراه وقعدت أصرخ وأقول حرامي”.

وتابعت: “الناس أول ما سمعوا كلمة حرامي، اتجمعوا عليه وضربوه، وأنا ضربته معاهم، وقعد يحلف، فلما سألوني سرق مني إيه، قلت لهم مسرقش لكن اتحرش بيّ، وده قلته في الآخر خالص، لأني لو قلت كده هيسيبوه وده اللي حصل فعلا”.

وأوضحت: “كسرت له سنتين من أسنانه بالبوكس في وجهه”.

وواصلت: “أنصح كل البنات إنهم ميخافوش لأن المتحرش جبان، هو أجبن شخص موجود على الأرض، لأنه بيبقى خايف وبيبص حواليه يمين وشمال لأنه عارف إن اللي بيعمله غلط، وبقول لكل بنت متخافيش وجيبي حقك بنفسك، لأنك لو استنيتي إن حد يجيبلك حق، محدش هيجيب لك حق، انتي الوحيدة اللي بتدافعي عن نفسك”.

وتثير قضية التحرش ضجة كبيرة في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ظهور فيديو التحرش وهتك عرض “طفلة المعادي” منذ عدة أسابيع.

المصدر: الحدث اليوم

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