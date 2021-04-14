ليبيا – أصدر آمر غرفة عمليات البنيان المرصوص بشير القاضي بيانًا بخصوص مسلسل غسق الذي يحاكي عملية البنيان المرصوص.

القاضي وفي بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه قال: إنه بناء على الاجتماعات المتتالية مع أمراء محاور غرفة عمليات البنيان المرصوص لم تصدر أي موافقة بإنتاج أو تصوير عمل يجسد عملية البنيان المرصوص.

واحتفظ القاضي بخصوصية حقوق الطبع والنشر، معربًا عن رفضه أي عمل يجسد العملية إلا بإذن من آمر العملية وأمري المحاور، منوهًا إلى أن الغرفة اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية حيال المسلسل.

وأضاف البيان: “لم تعلم غرفة عملية البنيان المرصوص بهذا العمل إلا بعد استضافتنا وعمل لقاء مع بعض أمراء المحاور والقادة، ولم نشارك فيه بإعطاء أي معلومة أو قصة تحكي عن حدث وقع في ملحمة البنيان المرصوص”.

وأشار إلى أن مسلسل غسق لم يعطِ حق المقاتلين المشاركين في ملحمة البنيان المرصوص، ولم يظهر إلا جزءًا بسيطًا وقليلًا مقارنة بالأعمال الإجرامية الوحشية لتنظيم داعش الإرهابي، الذي أرهب الليبيين والعالم بأسره خلال فترة من الزمن.