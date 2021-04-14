ليبيا – طالب وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك كافة المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات الليبية في الخارج بتقديم تقارير مالية مفصلة عن الودائع بالحسابات الخاضعة لإشرافهم.

وزير المالية دعا بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى تحديد قيمة الوديعة، وبيان الحركة المالية والأرصدة، وفقًا لآليات التسويات المالية المعمول بها في هذا الشأن، في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخه إلى إدارة الخزانة بديوان الوزارة.

ومنع في نص الكتاب منعًا باتًا نقل الودائع المالية أو التصرف فيها في غير أوجه الإنفاق المحددة لها إلا بإذن مسبق من وزير المالية.

وقالت وزارة المالية: إن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.