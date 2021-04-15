ليبيا – أصدرت السفارة الأميركية في تشاد بيانًا صحفيًا بشأن تقارير إعلامية حول تحركات تقوم بها مجموعات مسلحة غير حكومية لدخول البلاد من الأراضي الليبية.

البيان الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد احتمالية حدوث مواجهات بين هذه المجموعات والجيش التشادي، مبينًا أن التقارير تحدثت عن المنطقة الواقعة في شمال تشاد بالقرب من حدود النيجر وليبيا، لا سيما في بلدتي وار وزورك، مع تقديم جملة إجراءات واجبة الاتخاذ.

وتضمنت الإجراءات عدم تشجيع حكومة الولايات المتحدة السفر إلى هذه المناطق والمناطق المحيطة بها في شمال تشاد، مع مراقبة وسائل الإعلام المحلية، للحصول على التحديثات والتحقق بانتظام من وجود تحديثات من السفارة ووزارة الخارجية الأميركية.

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