واشنطن – أفادت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأن واشنطن تعتزم طرد 12 دبلوماسيا روسيا وفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات روسية، بحجة تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن تعلن واشنطن عن هذه العقوبات اليوم الخميس، وأن القائمة ستشمل مسؤولين في الحكومة الروسية وفي جهاز الاستخبارات.

وذكرت “بلومبرغ” أن العقوبات المحتملة ستكون على خلفية المزاعم الأمريكية حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكذلك الهجوم الإلكتروني الولايات المتحدة، الذي تعرضت له مؤسسات امريكية في ديسمبر العام الماضي، والتي تقول الإدارة الأمريكية إن روسيا تقف وراءه.

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو ستستهدف الدين السيادي لروسيا.

تجدر الإشارة إلى أن قراصنة مجهولين استغلوا ثغرة أمنية في برنامج “Orion” التابع لشركة “SolarWinds”، التي كان من بين عملائها العديد من الوكالات الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل، ووزارة الخارجية، وأكثر من 400 شركة كبيرة.

وتنظر وكالات المخابرات الأمريكية إلى هذا الهجوم الإلكتروني على أنه محاولة للحصول على معلومات استخبارية، وتتهم روسيا بالتورط فيه.

كذلك نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن اليوم الخميس، بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، عن عقوبات تستهدف أفرادا وكيانات روسية، بالإضافة إلى طرد ما يصل إلى 10 دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة ردا على اختراق نظام “SolarWinds” والتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات.

المصدر: نوفوستي

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