أول تعليق لزيدان بعد إطاحة فريقه ريال مدريد بليفربول من دوري الأبطال

أول تعليق لزيدان بعد إطاحة فريقه ريال مدريد بليفربول من دوري الأبطال

إنجلترا – أعرب مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

وتأهل الريال بعد تعادله السلبي أمام مضيفه ليفربول، أمس مستفيدا من فوزه ذهابا على ملعبه 3-1.

وعلق زيدان بعد المباراة على تأهل فريقه قائلا: “عانينا وكنا نعرف أننا سنعاني (أمام ليفربول)، وفي النهاية نجحنا في التأهل، وقدنا المباراة بشكل جيد وعشنا لحظات صعبة، ولكن أعتقد أننا فخورون بما فعلناه”.

وتابع: “كنا نعرف جيدا مدى المعاناة، خاصة في بداية المباراة، وليفربول بدأ اللقاء بشكل قوي للغاية في أول 15 دقيقة، وهذا أمر طبيعي، لأنها مباراة في ربع نهائي دوري الأبطال”.

واستكمل زيدان حديثه بالرد على الانتقادات التي طالته مؤخرا، قائلا: “ما يمكننا قوله هو أننا متحدون، وسط ما يحدث لنا، وحتى الآن لم نفز بأي شيء، ولكننا ما زلنا ننافس في المسابقات، والفريق يريد المزيد”.

وكشف زيدان عن أكثر شيء أعجبه في لاعبيه، قائلا: “شخصيتهم، ويتحدون أكثر كلما زادت الصعوبات، وبالطبع لدينا جودة كبيرة في هذا الفريق، ولكن شخصية هؤلاء اللاعبين تعد الأكثر أهمية”.

واختتم زيدان حديثه بالتعليق على مواجهة تشيلسي القادمة في نصف نهائي دوري الأبطال، قائلا: “دعونا نرتاح قليلا، وبعدها نرى مسألة نصف النهائي”.

المصدر: صحيفة “آس”

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