أول زيارة لمسؤول كبير في إدارة بايدن إلى الصين

أول زيارة لمسؤول كبير في إدارة بايدن إلى الصين

الصين – بدأ المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، محادثاته مع نظرائه الصينيين في شنغهاي، الخميس، قبل أسبوع من قمة افتراضية دعا إليها الرئيس جو بايدن لمعالجة الوضع الملح للمناخ في العالم.

وزيارة كيري هي الأولى لمسؤول كبير في إدارة بايدن إلى الصين منذ تولي الرئيس الجديد للولايات المتحدة مهامه في يناير.

وذكرت القنصلية الأمريكية في شنغهاي أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق (كيري) وصل إلى العاصمة الاقتصادية للصين ويجري محادثات مع مسؤولين كبار في فندق بالمدينة.

وقال المصدر نفسه إن هذه المحادثات تجري في اجتماع مغلق، وليس هناك أي اتصال مقرر مع وسائل الإعلام.

ويفترض أن تستمر زيارة كيري حتى السبت. وسيتوجه المبعوث الأمريكي بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية.

وكانت وزارة الخارجية الصينية ذكرت الأربعاء أن كيري سيلتقي في شنغهاي المسؤول الصيني عن ملف المناخ، شي تشينهوا.

وتهدف واشنطن إلى الإعداد لقمة المناخ الافتراضية المقرر عقدها في 22 و23 أبريل بمبادرة من الرئيس الأمريكي، الذي أعاد عند توليه السلطة، الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس حول المناخ الموقع في 2015.

ولم يؤكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ بعد مشاركته في قمة المناخ القادمة.

وحذرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية الخميس من أن الصين “باتت تتحمل مسؤولية إدارة المناخ العالمي” ولن تتورط في مبادرة مناخية تتركز على الولايات المتحدة.

واعترف كيري في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الثلاثاء بأنه “لا يمكننا حل أزمة المناخ هذه من دون أن تكون الصين على طاولة المفاوضات”، مؤكدا: “نأمل أن تنضم إلينا الصين”.

ووعد الرئيس الصيني العام الماضي بأن تلتزم بلاده، أكبر مصدر للتلوث في العالم، بخفض انبعاثاتها المسببة للتلوث قبل العام 2030.

المصدر: أ ف ب

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