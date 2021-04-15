الإمارات العربية – وقع الأردن والإمارات، امس مذكرة تفاهم “عن بعد ” في مجال الصناعات العسكرية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع العسكري.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الوثيقة وقعها من الجانب الإماراتي اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، من الجانب الأردني العميد الركن إبراهيم سلمان النعيمات مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية.

وقال الجابري بهذه المناسبة: “يتزامن توقيع المذكرة مع احتفال المملكة الأردنية الهاشمية بمرور مائة عام على تأسيسها، وقد أدت خلالها دورا مشرفا وفاعلا في حماية الأمن القومي العربي، ودعم الاعتدال والاستقرار في المنطقة، وتقديم نموذج للحكم الرشيد والقيادة التي تحظى بالتقدير والاحترام إقليميا ودوليا، ومد يد العون والإخاء إلى الأشقاء ومساندتهم في السراء والضراء”.

وأضاف يأتي توقيع مذكرة التفاهم في هذا اليوم ليضيف بعدا جديدا للعلاقات المتميزة بين الجانبين، مؤكدا أن التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير أمر مهم وحيوي لكلا البلدين لما له من أبعاد وانعكاسات إيجابية تعود بالنفع على جميع عناصر هذا القطاع ويودي إلى تكامل في الاستفادة من المقومات الموجودة في الدولتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قياداتنا الحكيمة.

المصدر: وام

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