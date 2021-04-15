العراق – كشف نائب محافظ البنك المركزي العراقي إحسان الياسري امس، عن مقترح قدمه البنك الدولي لتعديل سعر صرف الدولار إلى 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار.

وقال في تصريح صحفي، إن “أحد مطالب البنك الدولي خلال مفاوضات رفع سعر صرف الدولار هو إصلاح الدوائر المالية العامة، وهي الضرائب والجمارك والجبايات وتمويل جزء من الوفورات المالية المتحققة لصالح الطبقات الهشة”.

وأضاف، أن “البنك الدولي اقترح على البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار إلى 160 ألف دينار لكل 100 دولار كونه السعر الحقيقي الذي يمكن أن يستقر عليه السوق المحلية قياساً بدول الجوار”.

وأشار الياسري إلى أن “البنك المركزي ومن خلال دراسته للسوق والوضع المعيشي وجد أن القيمة الحالية لسعر الصرف هي 145 ألف مناسبة، وفعلا حققت النتائج المرجوة في السياسة النقدية”.

ورفعت حكومة مصطفى الكاظمي سعر صرف الدولار من 122 ألف إلى 145 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها.

وقبل أيام رفض الكاظمي تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

المصدر: “واع” + RT

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