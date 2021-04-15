ليبيا – التقى السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني في مقر وزارة الخارجية الإيطالية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والتعاون الإيطالي مانليو ديستيفانو، بحضور السفير باسكوالي فيرارا المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والطيب الزروق من قسم التعاون بالسفارة.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في روما آخر مستجدات ملف التعاون بين ليبيا وإيطاليا، وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين أيضًا، والتركيز على ضرورة إحياء اللجان المشتركة للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها

بدوره، أشار الترهوني إلى ضرورة العمل الجدي لتفعيل الاتفاقيات الرئيسة والجانبية، وأهم هذه الاتفاقيات هي معاهدة الصداقة.

كما أكد على ضرورة الإسراع في إعادة فتح الأجواء الليبية الإيطالية ورفع الحظر على الطيران الليبي، كما تم الإشارة إلى آخر ما وصلت له اللجنة الليبية الإيطالية المكلفة بمشروع الطريق الرابط بين رأس الجدير – امساعد، مشددًا على ضرورة الأخذ في الاعتبار تسهيل الإجراءات الخاصة بتأشيرات الدخول شنغن للمواطن الليبي.

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