ليبيا – أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار الليبية يوسف الفارسي وجود صراع قائم بين اليونان وتركيا في شرق المتوسط، ومحاولتهما التقرب من ليبيا بتوقيع اتفاقات بحرية للاستفادة من المقومات الاقتصادية المتمثلة في الطاقة والغاز، مشيرًا إلى الموقع الفريد لليبيا، ما دفع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لزيارة تركيا ورئيس المجلس الرئاسي لزيارة اليونان، لمناقشة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين.

الفارسي وفي تصريح لصحيفة ” الاتحاد” اليوم الخميس، أوضح أن الزيارتين والتسابق التركي اليوناني لفتح قنوات تواصل مع السلطات الليبية الجديدة هدفه النقاش حول الاتفاقات الموقعة بين طرابلس وأنقرة، في عهد الحكومة الليبية السابقة برئاسة فايز السراج، مؤكدًا أن اليونان وتركيا تسعيان لاستئناف المفاوضات حول النزاعات البحرية في المتوسط، وكلتاهما تسعيان لتحالف مع ليبيا.

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